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Moody’s сохранило рейтинг Банка ABB на высоком уровне!

20:51 252

Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги Банка ABB и подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Банка на уровне Ba1. Прогноз по рейтингу Банка оценен как «Стабильный».

Базовая оценка кредитоспособности Банка (BCA) подтверждена на уровне Ba2, долгосрочные рейтинги риска контрагента в иностранной и национальной валюте (CRRs) – на уровне Baa3, а оценка риска контрагента (CR Assessment) – на уровне Baa3.

По мнению экспертов агентства, эти высокие рейтинги основаны на сильных рыночных позициях крупнейшего государственного банка Азербайджана, его конкурентоспособности и устойчивой прибыльности.

Банк обладает высоким уровнем достаточности капитала и ликвидности, а значительная часть его активов инвестирована в качественные финансовые инструменты. Банк ABB сохраняет ведущие позиции в банковском секторе страны, а его финансовые показатели поддерживают текущий уровень рейтинга.

Moody’s также отметило намерение Банка ABB приобрести контрольный пакет акций частного банка Davr Bank, действующего в Узбекистане. Агентство указало, что участие в Davr Bank будет эквивалентно примерно 12% активов Банка ABB.

Напомним, рейтинг Ba1, сохраняемый с июля прошлого года, является самым высоким рейтингом, который Moody’s присваивало Банку ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

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