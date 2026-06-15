Канцлер Германии о вероятности победы России

Канцлер Германии Фридрих Мерц прогнозирует возможность для начала диалога для завершения войны РФ против Украины. Его заявление приводит The Guardian.

В преддверии саммита «Большой семерки» (G7) Мерц сказал, что «впервые может открыться окно для дипломатии» в вопросе прекращения огня между Россией и Украиной.

«Россия не может победить военным путем. Ее экономика ослаблена. Я говорю это с предельной осторожностью: впервые здесь, возможно, постепенно открывается окно для дипломатии», - добавил канцлер.

Мерц подчеркнул, что хотел бы обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также будет участвовать в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Блен во Франции 15-17 июня.