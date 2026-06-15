USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену

21:20 428

После падения Берлинской стены ни одно из пессимистичных предсказаний относительно будущего НАТО не сбылось, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«НАТО укрепила свои позиции, адаптируясь к меняющимся условиям и асимметричным угрозам, таким как терроризм.

Турция продолжит играть ведущую роль в альянсе благодаря своему комплексному военному потенциалу, динамично развивающейся оборонной промышленности, стратегически важному географическому положению и богатому историческому и культурному наследию», — подчеркнул турецкий лидер.

Американские, французские и греческие войска в Армении
Американские, французские и греческие войска в Армении
21:39 82
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
21:20 429
Канцлер Германии о вероятности победы России
Канцлер Германии о вероятности победы России
21:11 597
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
20:43 1092
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
18:17 2999
Тегеран готовится создать новые условия
Тегеран готовится создать новые условия обновлено 19:44
19:44 2659
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
18:52 1750
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
18:35 1870
Трамп посмотрит на поведение Ирана
Трамп посмотрит на поведение Ирана обновлено 20:21
20:21 3284
В России разбился бомбардировщик
В России разбился бомбардировщик видео
17:33 3436
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7 Москва не ответила
16:53 1787

ЭТО ВАЖНО

Американские, французские и греческие войска в Армении
Американские, французские и греческие войска в Армении
21:39 82
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
21:20 429
Канцлер Германии о вероятности победы России
Канцлер Германии о вероятности победы России
21:11 597
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
20:43 1092
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
18:17 2999
Тегеран готовится создать новые условия
Тегеран готовится создать новые условия обновлено 19:44
19:44 2659
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
18:52 1750
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
Экс-глава МИД Израиля об «ужасном» соглашении США и Ирана
18:35 1870
Трамп посмотрит на поведение Ирана
Трамп посмотрит на поведение Ирана обновлено 20:21
20:21 3284
В России разбился бомбардировщик
В России разбился бомбардировщик видео
17:33 3436
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7
Зеленский предлагал Путину встречу на саммите G7 Москва не ответила
16:53 1787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться