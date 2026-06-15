Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену

После падения Берлинской стены ни одно из пессимистичных предсказаний относительно будущего НАТО не сбылось, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«НАТО укрепила свои позиции, адаптируясь к меняющимся условиям и асимметричным угрозам, таким как терроризм.
Турция продолжит играть ведущую роль в альянсе благодаря своему комплексному военному потенциалу, динамично развивающейся оборонной промышленности, стратегически важному географическому положению и богатому историческому и культурному наследию», — подчеркнул турецкий лидер.