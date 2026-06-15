USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Американские, французские и греческие войска в Армении

21:39 1805

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026.

Как сообщает пресс-служба армянского Минобороны, в военных учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 человек), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас (58 человек), ВС Франции (24 человека) и ВС Греции (11 человек).

В ходе маневров будут проведены мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач, говорится в сообщении.

Учения в четырехстороннем формате проводятся впервые. Маневры Eagle Partner между Арменией и США впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года. В последний раз они состоялись в августе 2025 года.

По сообщению ведомства, цели учений — повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

«В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах», - отметили в минобороны.

Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
23:17 54
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
22:55 497
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
21:55 1118
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
21:55 1218
Американские, французские и греческие войска в Армении
Американские, французские и греческие войска в Армении
21:39 1806
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
21:20 1464
Канцлер Германии о вероятности победы России
Канцлер Германии о вероятности победы России
21:11 1968
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
20:43 2082
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
18:17 3845
Пезешкиан призывает не терпеть унижения. А Нетаньяху рассказал о миссии своей жизни
Пезешкиан призывает не терпеть унижения. А Нетаньяху рассказал о миссии своей жизни обновлено 22:38
22:38 3692
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
18:52 2282

ЭТО ВАЖНО

Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
23:17 54
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
22:55 497
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
21:55 1118
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
21:55 1218
Американские, французские и греческие войска в Армении
Американские, французские и греческие войска в Армении
21:39 1806
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
21:20 1464
Канцлер Германии о вероятности победы России
Канцлер Германии о вероятности победы России
21:11 1968
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
20:43 2082
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
18:17 3845
Пезешкиан призывает не терпеть унижения. А Нетаньяху рассказал о миссии своей жизни
Пезешкиан призывает не терпеть унижения. А Нетаньяху рассказал о миссии своей жизни обновлено 22:38
22:38 3692
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
Российские агенты поджигали имущество премьера Британии
18:52 2282
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться