Американские, французские и греческие войска в Армении

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут ежегодные военные учения Eagle Partner-2026.

Как сообщает пресс-служба армянского Минобороны, в военных учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 человек), сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас (58 человек), ВС Франции (24 человека) и ВС Греции (11 человек).

В ходе маневров будут проведены мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач, говорится в сообщении.

Учения в четырехстороннем формате проводятся впервые. Маневры Eagle Partner между Арменией и США впервые были проведены в Армении в сентябре 2023 года. В последний раз они состоялись в августе 2025 года.

По сообщению ведомства, цели учений — повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

«В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах», - отметили в минобороны.