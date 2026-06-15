Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки

На чемпионате мира по футболу началась борьба в группе «H». В Атланте Испания играла с дебютантом мундиалей Кабо-Верде и сенсационно не смогла одержать победу - 0:0.

Имея подавляющее преимущество над африканской командой, испанцы так и не смогли забить. Не помог и выход на замену Ламина Ямаля.

Блестяще сыграл 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, выступающий за португальский «Шавеш».

В группе «H» также выступают сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Игра между этими командами начнется этой ночью в 2 часа по бакинскому времени.

Также сегодня состоятся два матча в группе «G»: Бельгия - Египет (23:00) и Иран - Новая Зеландия (05:00).