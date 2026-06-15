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Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...

21:55 1120

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал достигнутые между США и Ираном договоренности по урегулированию конфликта. Об этом Эрдоган заявил в обращении к нации после заседания кабинета министров.

«Вчера вечером был сделан очень важный шаг на пути к прекращению войны, начавшейся 28 февраля. Было объявлено о достижении договоренности о прекращении конфликта между США и Ираном. Таким образом, наш регион, который месяцами находился в напряжении, вздохнул с облегчением.

Мы с самого начала решительно поддерживали усилия, которые предпринимались при посредничестве Пакистана, Катара и Саудовской Аравии. Мы удовлетворены достигнутой договоренностью и верим, что страница войны будет закрыта», — заявил турецкий лидер.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о достижении соглашения между США и Ираном. По его словам, документ планируется подписать 19 июня в Швейцарии, а стороны уже договорились о немедленном прекращении военных операций.

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