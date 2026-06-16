«Пусть течет нефть»... Трамп объявил о соглашении, однако есть вопросы и риски

Несмотря на то что Дональд Трамп назвал достигнутое между США и Ираном соглашение «подарком на свой день рождения», эксперты заявляют, что документ полон неопределенностей.

Трамп, объявивший о соглашении с Ираном 14 июня в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, сообщил, что Ормузский пролив будет открыт для коммерческих судов, а США в свою очередь снимут морскую блокаду. В своем статусе, опубликованном под заголовком «Нефть потечет», Трамп подчеркнул, что, в отличие от неудач прошлых президентов США, он добился «большого соглашения, которое принесет мир и безопасность всему региону».

Западные же аналитики считают, что будущая перспектива таких дипломатических сделок с высоким уровнем риска в основном зависит от деталей соглашения. Однако детали соглашения, объявленного 14 июня и, как сообщается, подтвержденного Тегераном, пока полностью не ясны.

В интервью Fox News в воскресенье вечером вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в это соглашение включено положение о том, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием и что США смогут проверять, соблюдает ли Тегеран договоренность. Однако Высший совет национальной безопасности Ирана в своем заявлении, распространенном 14 июня, сообщил, что окончательное соглашение будет отложено до тех пор, пока США не выполнят свои обязательства. В чем заключаются эти обязательства и как их интерпретирует Иран — неизвестно.

Специалисты энергетического рынка при этом предупредили, что даже в случае подписания окончательного соглашения вероятность немедленного возвращения транспортировки нефти через Ормузский пролив на довоенный уровень очень мала. Очистка от мин и восстановление регулярных поставок сырья могут занять месяцы.

Другим элементом неопределенности в соглашении между США и Ираном является отношение со стороны Израиля и «Хезболлы». Трамп в заявлении газете The Wall Street Journal в воскресенье выразил гнев по поводу того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выходных отдал приказ об атаке на Ливан, и заявил, что верит, что это может сорвать соглашение с Ираном. Эксперты считают, что вероятность нападения Израиля на Ливан или «Хезболлы» на Израиль может сорвать соглашение и стать причиной того, что Иран снова закроет Ормузский пролив. Таким образом, всего за несколько дней до официальной церемонии подписания у Ирана и США есть время для согласования деталей мирного договора; это также применимо и к отмене соглашения.