«Пусть течет нефть»... Трамп объявил о соглашении, однако есть вопросы и риски

Несмотря на то что Дональд Трамп назвал достигнутое между США и Ираном соглашение «подарком на свой день рождения», эксперты заявляют, что документ полон неопределенностей.
Трамп, объявивший о соглашении с Ираном 14 июня в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, сообщил, что Ормузский пролив будет открыт для коммерческих судов, а США в свою очередь снимут морскую блокаду. В своем статусе, опубликованном под заголовком «Нефть потечет», Трамп подчеркнул, что, в отличие от неудач прошлых президентов США, он добился «большого соглашения, которое принесет мир и безопасность всему региону».
Западные же аналитики считают, что будущая перспектива таких дипломатических сделок с высоким уровнем риска в основном зависит от деталей соглашения. Однако детали соглашения, объявленного 14 июня и, как сообщается, подтвержденного Тегераном, пока полностью не ясны.
В интервью Fox News в воскресенье вечером вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в это соглашение включено положение о том, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием и что США смогут проверять, соблюдает ли Тегеран договоренность. Однако Высший совет национальной безопасности Ирана в своем заявлении, распространенном 14 июня, сообщил, что окончательное соглашение будет отложено до тех пор, пока США не выполнят свои обязательства. В чем заключаются эти обязательства и как их интерпретирует Иран — неизвестно.
Специалисты энергетического рынка при этом предупредили, что даже в случае подписания окончательного соглашения вероятность немедленного возвращения транспортировки нефти через Ормузский пролив на довоенный уровень очень мала. Очистка от мин и восстановление регулярных поставок сырья могут занять месяцы.
Другим элементом неопределенности в соглашении между США и Ираном является отношение со стороны Израиля и «Хезболлы». Трамп в заявлении газете The Wall Street Journal в воскресенье выразил гнев по поводу того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выходных отдал приказ об атаке на Ливан, и заявил, что верит, что это может сорвать соглашение с Ираном. Эксперты считают, что вероятность нападения Израиля на Ливан или «Хезболлы» на Израиль может сорвать соглашение и стать причиной того, что Иран снова закроет Ормузский пролив. Таким образом, всего за несколько дней до официальной церемонии подписания у Ирана и США есть время для согласования деталей мирного договора; это также применимо и к отмене соглашения.
В комментарии для haqqin.az директор Центра кавказских исследований со штаб-квартирой в Анкаре, исследователь Ирана, профессор Хасан Октай подтверждает наличие неопределенностей в объявленном Трампом мирном соглашении. По его мнению, пока не ясна позиция в отношении мирного соглашения премьер-министра Израиля Нетаньяху, жесткого крыла Корпуса стражей исламской революции (КСИР), фактически захватившего власть в Иране после 108-дневной войны, а также России и Китая, пытающихся втянуть США в иранское болото.
«Очень важно, кто именно со стороны Тегерана подпишет мирное соглашение. В настоящее время, хотя КСИР и не возражает против проявления гражданской бюрократией воли для подписания соглашения, в конечном итоге договор должен утвердить верховный лидер. Однако для религиозного руководства Ирана это выглядит невозможным с теоретической и теологической точек зрения», — сказал Октай.
Турецкий политолог заявляет, что крыло сторонников жесткой линии в КСИР в ходе переговоров с США добилось выдвижения на первый план первоначального требования об освобождении иранских активов на сумму в 12,5 миллиарда долларов. Но даже если США примут это, жесткое крыло КСИР под давлением Москвы и Пекина может помешать подписанию мирного договора.
Что касается того, что Трамп в своей речи, в которой он объявил о мирном соглашении, поблагодарил Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Египет, профессор считает, что это знак формирующегося нового зонтика безопасности на Ближнем Востоке.
«В рамках имеющейся информации можно сказать, что Трамп выдвинет Турцию на передний план на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в начале июля. Под лидерством Анкары на Ближнем Востоке будет создан новый зонтик безопасности, состоящий из Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии. Этот блок, который будет создан на Ближнем Востоке, посредством посредничества Турции укрепит свой союз с НАТО», — считает турецкий политолог.
Отметим, что союз Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии встал на повестку дня во время событий в Газе, а во время иранской войны принял активную форму в процессе установления диалога между Вашингтоном и Тегераном. В прошлом месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что эта платформа сотрудничества в будущем расширится еще больше, и при определенных условиях в нее могут войти даже Иран и Израиль.