Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов

НПЗ ТАНЕКО «Татнефти» полностью остановил переработку нефти с 12 ‌июня после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.

По их информации, в ⁠результате атаки ‌и последовавших возгораний на ‌территории предприятия, крупнейшего у «Татнефти». была прекращена переработка сырья на обеих первичных ‌установках, которыми располагает завод: АВТ-6 производительностью 20 000 тонн в ‌сутки (45% мощности НПЗ) и АВТ-7 производительностью около 23 000 тонн в сутки.

НПЗ ТАНЕКО, один из наиболее оснащенных российских нефтеперерабатывающих заводов, располагает установками гидрокрекинга, каталитического крекинга, замедленного коксования.

По информации отраслевых источников, за январь–декабрь ⁠2024 года ТАНЕКО переработал 17 миллионов тонн ‌нефти, произвел 2,7 ‌миллиона тонн автобензина, дизельного топлива — 8,5 миллиона тонн, нефтяного кокса — ‌1,3 миллиона тонн.