Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов

НПЗ ТАНЕКО «Татнефти» полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.
По их информации, в результате атаки и последовавших возгораний на территории предприятия, крупнейшего у «Татнефти». была прекращена переработка сырья на обеих первичных установках, которыми располагает завод: АВТ-6 производительностью 20 000 тонн в сутки (45% мощности НПЗ) и АВТ-7 производительностью около 23 000 тонн в сутки.
НПЗ ТАНЕКО, один из наиболее оснащенных российских нефтеперерабатывающих заводов, располагает установками гидрокрекинга, каталитического крекинга, замедленного коксования.
По информации отраслевых источников, за январь–декабрь 2024 года ТАНЕКО переработал 17 миллионов тонн нефти, произвел 2,7 миллиона тонн автобензина, дизельного топлива — 8,5 миллиона тонн, нефтяного кокса — 1,3 миллиона тонн.