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Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Туран-Товузу»

В Лиге конференций сыграет «Зиря»
Отдел спорта
15 июня 2026, 23:28 761

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне не удовлетворил апелляцию азербайджанского футбольного клуба «Туран-Товуз».

Таким образом, решение УЕФА об отстранении товузцев от участия в еврокубках осталось в силе. Вместо «Туран-Товуза» в Лиге конференций сыграет «Зиря». Жеребьевка состоится завтра и 17 июня.

Напомним, в 2019 году семь футболистов «Туран-Товуза», который тогда играл еще в Первой лиге, были лишены права заниматься футбольной деятельностью из-за участия в договорных матчах. С тех пор руководство клуба изменилось. Сам клуб вышел в Премьер-лигу и впервые за 32 года завоевал право выступать в еврокубках. Но санкции УЕФА остались. Из-за событий 2019 года «Туран-Товуз» вынужден пропустить один еврокубковый сезон. 

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