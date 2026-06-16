USD 1.7000
EUR 1.9673
RUB 2.3573
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Лукашенко признал силу Украины: Беларусь как на ладони

обновлено 00:07
00:07 1563

Если Украина «начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию», «мы будем очень уязвимы», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено», — сказал Лукашенко.

*** 23:45 

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свои резкие высказывания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, объяснив их ответной реакцией на угрозы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками». Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить.

Если Владимир Александрович (Зеленский) обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было их говорить, учитывая то, что он все-таки воюет. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит», — сказал Лукашенко.

ФИФА хочет Израиль против Палестины
ФИФА хочет Израиль против Палестины
00:30 323
Лукашенко признал силу Украины: Беларусь как на ладони
Лукашенко признал силу Украины: Беларусь как на ладони обновлено 00:07
00:07 1564
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Туран-Товузу»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Туран-Товузу» В Лиге конференций сыграет «Зиря»
15 июня 2026, 23:28 762
Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
15 июня 2026, 23:17 1551
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
15 июня 2026, 22:55 1561
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
15 июня 2026, 21:55 1789
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
15 июня 2026, 21:55 1836
Американские, французские и греческие войска в Армении
Американские, французские и греческие войска в Армении
15 июня 2026, 21:39 2718
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
15 июня 2026, 21:20 2000
Канцлер Германии о вероятности победы России
Канцлер Германии о вероятности победы России
15 июня 2026, 21:11 2765
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
15 июня 2026, 20:43 2696

ЭТО ВАЖНО

ФИФА хочет Израиль против Палестины
ФИФА хочет Израиль против Палестины
00:30 323
Лукашенко признал силу Украины: Беларусь как на ладони
Лукашенко признал силу Украины: Беларусь как на ладони обновлено 00:07
00:07 1564
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Туран-Товузу»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Туран-Товузу» В Лиге конференций сыграет «Зиря»
15 июня 2026, 23:28 762
Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
Украинцы остановили один из важнейших российских нефтезаводов
15 июня 2026, 23:17 1551
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
15 июня 2026, 22:55 1561
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
Эрдоган: Регион вздохнул с облегчением...
15 июня 2026, 21:55 1789
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
Сенсация на ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть дебютантов из Африки
15 июня 2026, 21:55 1836
Американские, французские и греческие войска в Армении
Американские, французские и греческие войска в Армении
15 июня 2026, 21:39 2718
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
Эрдоган вспомнил про Берлинскую стену
15 июня 2026, 21:20 2000
Канцлер Германии о вероятности победы России
Канцлер Германии о вероятности победы России
15 июня 2026, 21:11 2765
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
Россия ударила по зоопарку: ранены животные
15 июня 2026, 20:43 2696
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться