Лукашенко признал силу Украины: Беларусь как на ладони

«Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено», — сказал Лукашенко.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками». Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить.

Если Владимир Александрович (Зеленский) обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было их говорить, учитывая то, что он все-таки воюет. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит», — сказал Лукашенко.