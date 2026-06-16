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ФИФА хочет Израиль против Палестины

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) предложила открыть свой первый Фестиваль футбола для игроков до 15 лет матчем между Палестиной и Израилем.

Мероприятие, запланированное на сентябрь в США, будет открыто для всех 211 членских федераций, включая Россию, которая была отстранена от соревнований ФИФА после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Предложение ФИФА начать фестиваль с матча между Палестиной и Израилем последовало за инициативой президента федерации Джанни Инфантино, который 30 апреля на ежегодном конгрессе предложил представителям обеих федераций пожать друг другу руки на сцене и сфотографироваться вместе.

Президент Палестинской федерации футбола Джибриль Раджуб и вице-президент Израильской федерации футбола Басим Шейх Сулейман выступили перед делегатами на конгрессе в Ванкувере (Канада) по отдельности, а президент Инфантино хотел собрать обоих представителей вместе, повторно пригласив их на сцену.

Раджуб отклонил просьбу Инфантино словами: «Мы страдаем».

Пока не ясно, примут ли страны участие в фестивале.

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