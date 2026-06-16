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ЧМ-2026: Египет дал бой Бельгии

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Отдел спорта
00:59 527

В Сиэтле в рамках футбольного чемпионата мира состоялся матч группы «G» между сборными Бельгии и Египта. Команда Мохаммеда Салаха дала бой европейцам и смогла сыграть вничью - 1:1.

Эмам Ашур на 19-й минуте ударом с дальней дистанции поразил ворота сборной Бельгии. Бельгийцы смогли сравнять счет сразу после выхода на замену ветерана Ромелу Лукаку. Через несколько секунд после выхода на поле 33-летний форвард заставил Мохаммеда Хани отправить мяч в собственные ворота. Шла 66-я минута.

В оставшееся время команды играли в обоюдоострый футбол, но забить не смогли.

В 5 утра по бакинскому времени начнется второй матч 1-го тура в группе «G»: Иран против Новой Зеландии.

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