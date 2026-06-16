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Лукашенко предложил Израилю подумать о будущем: «Какой Холокост?»

01:11 723

Тегеран предложил передать Китаю и России ядерные материалы, которые могут быть использованы для производства оружия. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya. Пост опубликован в X-аккаунте издания.

Лукашенко заявил, что война США и Израиля против Ирана является «фатальной ошибкой в расчетах». По словам белорусского президента, Израилю «необходимо начать думать о будущем», в противном случае «даже ядерное оружие ему не поможет». Лукашенко также сказал, что Иран предложил передать ядерные материалы Китаю.

Кроме того, белорусский президент подчеркнул, что выступает против распространения ядерного оружия.

Лукашенко также обвинил Израиль в «убийстве многих людей».

«Какой Холокост?! Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей?

Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная», - сказал президент Беларуси. 

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