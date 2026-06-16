Разбился американский B-52

В США стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба базы.

«Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, ситуация развивается», — сказано в информации.

Сообщение об аварии поступило около 11:20 по местному времени (22:20 по Баку). Информации о пострадавших нет. По данным Fox News, на месте падения обломков самолета виден столб черного дыма.

B-52 Stratofortress — американский многоцелевой стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Boeing. Первый полет совершил в 1952 году, принят на вооружение ВВС США в 1955-м. Предназначен для нанесения ядерных и обычных ударов на больших дальностях. Экипаж — 5 человек. Дальность полета без дозаправки — свыше 14 тыс. км.

Авиабаза Эдвардс расположена в пустыне Мохаве на юге Калифорнии, примерно в 160 км к северу от Лос-Анджелеса.