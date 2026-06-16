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В Польше застрелили российского карикатуриста

01:38 609

В Польше застрелили российского оппозиционного карикатуриста Семена Скрепецкого, который рисовал сатиру на представителей российского руководства. 

По информации польского издания Рodlaski, нападавший подстерег художника на автомобильной парковке в городе Бела-Подляска, несколько раз выстрелил в упор и скрылся. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Телеканал wPolsce24 сообщает, что убийца несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния. После убийства полиция перекрыла улицы и выезды из города, а также взяла под охрану школы и детские сады, где могли быть дети убитого.

Телеканал утверждает, что предполагаемых убийц, скорее всего, было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства в Бяла-Подляске. По неофициальным данным, это гражданин Беларуси.

Скрепецкий был известен своей жесткой политической сатирой, в которой высмеивал российские власти.

Также он критиковал власти Украины и попал в базу «Миротворца». Там говорится, что Скрепецкий (настоящее имя – Роберт Кузовков) распространял нарративы «российско-фашистской пропаганды», покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также осуществлял некие «осознанные действия», направленные на дискредитацию ВСУ.

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