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Жеребьевка еврокубков: определяются соперники «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря»

Эльмир Алиев, отдел спорта
03:44 98

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Станут известны соперники «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря».

В Лиге чемпионов Азербайджан представит чемпион страны «Сабах». В Лиге Европы выступит вице-чемпион «Карабах». В Лиге конференций после отстранения «Туран-Товуза» «Нефтчи» стартует со 2-го квалификационного раунда, а «Зиря» - с 1-го.

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 18:00 по бакинскому времени. «Сабах» будет среди «несеяных».

Его возможными соперниками являются 14 команд: 

«Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фареры), «Флора» (Эстония), «Ларн» (Северная Ирландия), «Петрокуб» (Молдова) и ТНС (Уэльс).

Но сегодня примерно в 10:30 по бакинскому времени УЕФА по традиции обещает объявить жеребьевочные группы. В результате количество возможных соперников «Сабаха» сократится.

Лучшие варианты для «Сабаха»: «Шэмрок Роверс», КуПС, «Дрита», «Линкольн Ред Импс» или «Борац». Если чемпиону Азербайджана достанется одна из этих команд, то 17 июня во время жеребьевки 2-го квалификационного раунда благодаря высокому рейтингу пяти вышеназванных клубов «Сабах» будет среди «сеяных».

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы стартует в 19:00. «Карабах» среди «сеяных».

Ему могут достаться:

«Жилина» (Словакия), «Войводина» (Сербия), «Университатя Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).

Возможно, и тут УЕФА поделит команды на группы, сократив число потенциальных соперников «Карабаха» до трех.

Наконец, в 20:00 начнется жеребьевка 1-го раунда Лиги конференций. У «Зиря», которая среди «сеяных», 26 потенциальных соперников. В этом турнире, помимо «Туран-Товуза», от еврокубков отстранена также команда «Униао Эспортива Санта-Колома» из Андорры. Ее заменил просто футбольный клуб «Санта-Колома». В результате среди возможных соперников «Зиря» произошло небольшое изменение: отстраненную андоррскую команду в списке «несеяных» заменило кутаисское «Торпедо».

Полный список возможных соперников «Зиря»: 

«Торпедо» (Грузия), «Вележ» (Босния и Герцеговина), «Виртус» (Сан-Марино), «Лиепая» (Латвия), «Ильвес» (Финляндия), «Коннас-Ки Номадс» (Уэльс), «Богемианс» (Ирландия), «Стъярнан» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Интер» (Финляндия), «Малишева» (Косово), «Елимай» (Казахстан), «Динамо» (Тирана, Албания), «УНА Штрассен» (Люксембург), «Хегельманн» (Литва), «Пенибонт» (Уэльс), «НСИ Рунавик» (Фареры), «Силекс» (Северная Македония), «Морнар» (Черногория), «Гленторан» (Северная Ирландия), «Марсашлокк» (Мальта), «Номме Калью» (Эстония), «Эльбасани» (Албания), «Карнарвон Таун» (Уэльс), «Мондорф-ле-Бен» (Люксембург) и «Петровац» (Черногория).

УЕФА перед жеребьевкой несомненно поделит команды на группы, сократив количество потенциальных оппонентов «Зиря».

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится завтра. В ней, помимо «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря», примет участие и «Нефтчи».

Потенциальные соперники «Нефтчи»:

«Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Рапид» (Австрия), «Панатинаикос» (Греция), «Лудогорец» (Болгария), ФКСБ (Румыния), «Ракув» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), АЕК (Кипр), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Риека» (Хорватия), «ЧФР Клуж» (Румыния), ХИК (Финляндия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Бранн» (Норвегия), «Спартак» (Словакия), «Градец-Кралове» (Чехия), «Аустрия» (Австрия), «Катовице» (Польша), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Нордшелланд» (Дания), «Тобол» (Казахстан), «Аполлон» (Кипр), «Хайберниан» (Шотландия), «ХБ Торсхавн» (Фареры), «Сьон» (Швейцария);

а также победители пар 1-го раунда с участием таких клубов, как РФШ (Латвия), «Астана» (Казахстан), «Жальгирис» (Литва), «Шкендия» (Северная Македония), «Балкани» (Косово), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Милсами» (Молдова), «Левадия» (Эстония), «Пайде» (Эстония), «Диффержанж 03» (Люксембург) и «Динамо» (Минск, Беларусь).

Жеребьевка еврокубков: определяются соперники «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря»
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