Жеребьевка еврокубков: определяются соперники «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря»

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Станут известны соперники «Сабаха», « Карабах а» и «Зиря».

В Лиге чемпионов Азербайджан представит чемпион страны «Сабах». В Лиге Европы выступит вице-чемпион «Карабах». В Лиге конференций после отстранения «Туран-Товуза» «Нефтчи» стартует со 2-го квалификационного раунда, а «Зиря» - с 1-го.

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 18:00 по бакинскому времени. «Сабах» будет среди «несеяных».

Его возможными соперниками являются 14 команд:

«Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фареры), «Флора» (Эстония), «Ларн» (Северная Ирландия), «Петрокуб» (Молдова) и ТНС (Уэльс).

Но сегодня примерно в 10:30 по бакинскому времени УЕФА по традиции обещает объявить жеребьевочные группы. В результате количество возможных соперников «Сабаха» сократится.

Лучшие варианты для «Сабаха»: «Шэмрок Роверс», КуПС, «Дрита», «Линкольн Ред Импс» или «Борац». Если чемпиону Азербайджана достанется одна из этих команд, то 17 июня во время жеребьевки 2-го квалификационного раунда благодаря высокому рейтингу пяти вышеназванных клубов «Сабах» будет среди «сеяных».