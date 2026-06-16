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Герой матча с Испанией готов был играть в Азербайджане за 100 тысяч

Эльмир Алиев, отдел спорта
05:51 851

Голкипер футбольной сборной Кабо-Верде Жосимар Диаш по прозвищу Возинья, ставший известным на весь мир после вчерашнего матча ЧМ-2026 с Испанией (0:0), еще три года назад был бы рад оказаться в чемпионате Азербайджана.

Как рассказал футбольный агент Фуад Ибрагим, в 2023 году Возинья сам обращался к нему и высказывал желание перейти в один из азербайджанских клубов. Голкипер, который в то время принадлежал словацкому клубу «Тренчин», просил зарплату 100 тысяч долларов в год.

«К сожалению, ни одной из наших команд он не приглянулся», - сообщил агент, поделившийся скриншотами переписки с вратарем.

В 2024 году Возинья перешел в португальский «Шавеш». Ранее в Европе он также защищал ворота молдавского «Зимбру», португальского «Жиль Висенте» и кипрского АЕЛ.

40-летний голкипер стал героем матча 1-го тура чемпионата мира против Испании, совершив семь сейвов. Благодаря его игре сборная Кабо-Верде не пропустила от испанцев и добыла сенсационную ничью - 0:0.

Буквально за несколько часов число подписчиков вратаря в  Instagram увеличилось на 4 млн и достигло 4,2 млн. 

Возинья - самый возрастной вратарь в истории мундиалей, не пропустивший в дебютном матче на ЧМ. 

Слово Vozinha в переводе с португальского означает «бабуля». Свое прозвище вратарь получил еще в детстве, так как из-за занятости родителей много времени проводил с бабушкой.

За сборную Кабо-Верде он выступает с 2012 года и провел уже 89 матчей.

Следующую игру на чемпионате мира национальная команда Кабо-Верде проведет 22 июня против Уругвая.

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