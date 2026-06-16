Mardi Mekan Estate: жизнь у моря с беспроцентной рассрочкой до 60 месяцев

Этим летом открываются новые возможности для приобретения недвижимости в Mardi Mekan Estate - эксклюзивном жилом проекте премиум-класса от PASHA Real Estate на первой береговой линии в Мярдякане. Сегодня стать владельцем резиденции у моря проще, чем когда-либо.

В рамках специальной летней кампании покупатели могут приобрести апартаменты на побережье, внеся всего 20% первоначального взноса. Кроме того, предоставляется 12-месячный льготный период, в течение которого не требуется осуществлять платежи по внутреннему кредиту. Это позволит направить средства на ремонт и обустройство вашей резиденции. Оставшуюся сумму можно выплачивать в течение 48 месяцев после завершения льготного периода. Расположенный всего в 20 минутах от центра Баку, Mardi Mekan Estate предлагает уникальное сочетание жизни у моря, приватности коттеджного поселка и современной инфраструктуры премиум-класса. Специальные условия летней кампании: • 20% первоначальный взнос • Возможность начать ремонтные работы уже в 2026 году • 12 месяцев льготного периода • До 60 месяцев беспроцентной рассрочки Каждая резиденция спроектирована с учетом преимуществ прибрежной локации и соответствует высоким стандартам современной архитектуры и комфортного проживания. Преимущества Mardi Mekan Estate: • Первая береговая линия и прямой доступ к пляжу • Панорамные виды на Каспийское море • Пространства для отдыха и семейного досуга • Круглогодичные спортивные объекты и бассейны • Кафе и рестораны для резидентов • Закрытая охраняемая территория и круглосуточная служба безопасности • Близость к образовательным, медицинским, торговым и развлекательным объектам

Mardi Mekan Estate - это возможность наслаждаться жизнью у моря круглый год, пользоваться развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса PASHA Real Estate, а также инвестировать в недвижимость в одной из самых привлекательных и перспективных локаций Абшеронского полуострова. Количество резиденций, доступных в рамках летней кампании, ограничено. Для получения дополнительной информации или записи на индивидуальный тур обращайтесь в отдел продаж. 📞 *2024 | +994 51 201 3232 ✉ [email protected] 🌐 www.mardimekan.az