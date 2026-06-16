Нефть дешевеет

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $3,93 или 4,45% - до $84,3 за баррель.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,45.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $3,95 или 4,36% - до $86,55.

Цены на нефть умеренно снизились во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке. Это следует из данных торгов.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,47% до $82,78 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,21%, до $80,58 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.