На восстановление судоходства в Ормузе уйдут недели

Восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив после заключения соглашения между США и Ираном может занять от нескольких недель до месяца. Об этом сообщил газете Financial Times (FT) глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура.

По его словам, судоходные компании не спешат возвращаться к обычному режиму работы и будут ждать подтверждения того, что достигнутые договоренности действительно обеспечивают безопасность прохода через пролив. «Разумно предположить, что на это потребуется как минимум несколько недель, если не месяц», - приводит газета слова Тамуры.

По данным Financial Times, в районе пролива по-прежнему остаются сотни судов, ожидающих безопасного прохода.