Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ

На Кубани после атаки украинских дронов горит нефтебаза. В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края РФ «в результате падения обломков БПЛА» произошло возгорание на нефтебазе, сообщает региональный оперативный штаб. В сообщении говорится, что погибших и пострадавших нет, а к тушению пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Москва также под ударом беспилотников: за утро сбито более 60 дронов, сообщают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за утро вторника на российскую столицу в общей сложности летели 60 беспилотников. Как обычно, никаких дополнительных подробностей в телеграм-канале московского мэра не сообщалось, только стандартная формулировка о том, что «на месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб. Между тем украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал более десятка видео и фотографий, на которых виден столб огня и густой дым, поднимающийся над промышленным объектом. Как утверждается, был атакован НПЗ в Капотне.