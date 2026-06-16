Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ

На Кубани после атаки украинских дронов горит нефтебаза.
В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края РФ «в результате падения обломков БПЛА» произошло возгорание на нефтебазе, сообщает региональный оперативный штаб.
В сообщении говорится, что погибших и пострадавших нет, а к тушению пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.
June 16, 2026
Москва также под ударом беспилотников: за утро сбито более 60 дронов, сообщают власти.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за утро вторника на российскую столицу в общей сложности летели 60 беспилотников.
Как обычно, никаких дополнительных подробностей в телеграм-канале московского мэра не сообщалось, только стандартная формулировка о том, что «на месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб.
Между тем украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал более десятка видео и фотографий, на которых виден столб огня и густой дым, поднимающийся над промышленным объектом. Как утверждается, был атакован НПЗ в Капотне.
Позднее мэр Москвы подтвердил удар украинских беспилотников по НПЗ в Капотне.
«В течение последних суток продолжается атака украинских беспилотников на Москву», написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он также подтвердил, что под удар попал НПЗ в Капотне.
«Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.
Московский НПЗ уже атакован украинскими беспилотниками 17 мая. Тогда пострадали 12 человек, в основном сотрудники завода, находившиеся на проходной.
В 2022 году мэр Москвы говорил, что НПЗ в Капотне обеспечивает топливный рынок столицы более чем на 40%.