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Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ

видео
10:21 1785

На Кубани после атаки украинских дронов горит нефтебаза.

В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края РФ «в результате падения обломков БПЛА» произошло возгорание на нефтебазе, сообщает региональный оперативный штаб.

В сообщении говорится, что погибших и пострадавших нет, а к тушению пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Москва также под ударом беспилотников: за утро сбито более 60 дронов, сообщают власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за утро вторника на российскую столицу в общей сложности летели 60 беспилотников.

Как обычно, никаких дополнительных подробностей в телеграм-канале московского мэра не сообщалось, только стандартная формулировка о том, что «на месте падения обломков» работают специалисты экстренных служб. 

Между тем украинский мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал более десятка видео и фотографий, на которых виден столб огня и густой дым, поднимающийся над промышленным объектом. Как утверждается, был атакован НПЗ в Капотне.

Позднее мэр Москвы подтвердил удар украинских беспилотников по НПЗ в Капотне.

«В течение последних суток продолжается атака украинских беспилотников на Москву», написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он также подтвердил, что под удар попал НПЗ в Капотне.

«Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Московский НПЗ уже атакован украинскими беспилотниками 17 мая. Тогда пострадали 12 человек, в основном сотрудники завода, находившиеся на проходной. 

В 2022 году мэр Москвы говорил, что НПЗ в Капотне обеспечивает топливный рынок столицы более чем на 40%.

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