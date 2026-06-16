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Россия атаковала Балаклею: есть пострадавшие

10:27 680

В ночь на вторник РФ атаковала город Балаклея в Харьковской области беспилотниками. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела пострадали 8 человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.

«Вспыхнули четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж», – рассказал Синегубов.

Он добавил, что на местах попаданий работают экстренные службы.

14 июня российские беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки на станцию Лозовая были повреждены локомотивы, а двое работников железной дороги получили травмы.

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