Орбан больше не сможет стать премьером

Парламент Венгрии одобрил поправку к Конституции страны о том, что полномочия премьер-министра ограничиваются двумя четырехлетними сроками. На голосовании инициативу поддержали 134 депутата, 50 выступили против, шестеро воздержались.

По сообщению Deutsche Welle, норма распространяется на всех, кто занимал пост главы правительства с 1990 года. Это значит, что экс-премьер Виктор Орбан не сможет вернуться на эту должность, так как занимал ее в течение пяти сроков.

Ограничение сроков премьера через поправки в Конституцию было одним из предвыборных обещаний Петера Мадьяра, ставшего премьер-министром Венгрии по итогам парламентских выборов 12 апреля. Политик говорил, что это поможет предотвратить концентрацию излишней власти в одних руках.

За поправку проголосовала партия Мадьяра «Тиса» в парламенте Венгрии, а против - партия «Фидес» Орбана.