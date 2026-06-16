Предполагаемый текст американо-иранского меморандума

«Соединенные Штаты обязуются совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов», — говорится в документе.

Исполнительный директор организации The Israel Project Джош Блок опубликовал в соцсети X текст, который, по его словам, является копией меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В нем содержится предлагаемый план реконструкции и экономического развития Ирана на сумму в 300 миллиардов долларов, меры по смягчению санкций и обязательство Тегерана не разрабатывать ядерное оружие.

Далее приводим перевод опубликованного Блоком текста документа, подлежащего, по его словам, подписанию Соединенными Штатами Америки и Ираном:

1. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки, вместе со своими союзниками в текущей войне, заявляют при подписании настоящего Меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и берут на себя обязательство с настоящего момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга и воздерживаться от угрозы или применения силы друг против друга. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и остальных статей.

2. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимального срока в 60 дней, продлеваемого по взаимному согласию.

4. Немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки снимут морскую блокаду и предотвратят любое вмешательство или препятствование в отношении Исламской Республики Иран, а также восстановят судоходство в полном объеме в течение максимум 30 дней; судоходство со стороны Исламской Республики Иран должно быть на уровне довоенного. Соединенные Штаты Америки также берут на себя обязательство вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. При подписании настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран немедленно примет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учетом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин со стороны Ирана.

6. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран, при этом обеспечив финансирование не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана в рамках окончательного соглашения будет разработан в течение 60 дней.

7. Соединенные Штаты Америки обязуются прекратить по графику, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, все виды санкций, в настоящее время применяемых к Исламской Республике Иран, включая резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные.

8. Исламская Республика Иран вновь подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки договорились, что судьба обогащенного урана и судьба всех других ядерных вопросов, согласованных сторонами, включая ядерные потребности Ирана, будут должным образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи.

9. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки соглашаются, что до заключения окончательного соглашения они сохранят статус-кво: Иран сохранит статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не введут новые санкции против Ирана и не усилят свое военное присутствие в регионе.

10. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство, что немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до даты снятия санкций Министерство финансов Соединенных Штатов Америки выдаст разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также всех связанных услуг, включая банковские, страховые, транспортные и тому подобные.

11. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство, что в свете прогресса переговоров по достижению окончательного соглашения замороженные или ограниченные средства и активы Исламской Республики Иран будут разморожены и полностью освобождены. Эти средства, независимо от того, хранятся ли они на основном счете или переведены, будут использованы для любых платежей конечным бенефициарам, определенным Центральным банком Исламской Республики Иран.