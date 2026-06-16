Предполагаемый текст американо-иранского меморандума

Исполнительный директор организации The Israel Project Джош Блок опубликовал в соцсети X текст, который, по его словам, является копией меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В нем содержится предлагаемый план реконструкции и экономического развития Ирана на сумму в 300 миллиардов долларов, меры по смягчению санкций и обязательство Тегерана не разрабатывать ядерное оружие.
«Соединенные Штаты обязуются совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов», — говорится в документе.
Далее приводим перевод опубликованного Блоком текста документа, подлежащего, по его словам, подписанию Соединенными Штатами Америки и Ираном:
1. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки, вместе со своими союзниками в текущей войне, заявляют при подписании настоящего Меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и берут на себя обязательство с настоящего момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга и воздерживаться от угрозы или применения силы друг против друга. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и остальных статей.
2. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
3. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимального срока в 60 дней, продлеваемого по взаимному согласию.
4. Немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки снимут морскую блокаду и предотвратят любое вмешательство или препятствование в отношении Исламской Республики Иран, а также восстановят судоходство в полном объеме в течение максимум 30 дней; судоходство со стороны Исламской Республики Иран должно быть на уровне довоенного. Соединенные Штаты Америки также берут на себя обязательство вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.
5. При подписании настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран немедленно примет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учетом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин со стороны Ирана.
6. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран, при этом обеспечив финансирование не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана в рамках окончательного соглашения будет разработан в течение 60 дней.
7. Соединенные Штаты Америки обязуются прекратить по графику, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, все виды санкций, в настоящее время применяемых к Исламской Республике Иран, включая резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные.
8. Исламская Республика Иран вновь подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки договорились, что судьба обогащенного урана и судьба всех других ядерных вопросов, согласованных сторонами, включая ядерные потребности Ирана, будут должным образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи.
9. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки соглашаются, что до заключения окончательного соглашения они сохранят статус-кво: Иран сохранит статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не введут новые санкции против Ирана и не усилят свое военное присутствие в регионе.
10. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство, что немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до даты снятия санкций Министерство финансов Соединенных Штатов Америки выдаст разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также всех связанных услуг, включая банковские, страховые, транспортные и тому подобные.
11. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство, что в свете прогресса переговоров по достижению окончательного соглашения замороженные или ограниченные средства и активы Исламской Республики Иран будут разморожены и полностью освобождены. Эти средства, независимо от того, хранятся ли они на основном счете или переведены, будут использованы для любых платежей конечным бенефициарам, определенным Центральным банком Исламской Республики Иран.
Copy of the document to be signed by the United States and Iran— Josh Block (@JoshBlockDC) June 16, 2026
1. The Islamic Republic of Iran and the United States, together with their allies in the current war, declare upon the signing of this Memorandum of Understanding an immediate and permanent end to the war on all…