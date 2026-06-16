«Вы должны уехать сию минуту»: жесткие условия для сборной Ирана

Изначально тренерский штаб иранцев планировал оставить команду на ночь в Калифорнии. Это стандартная спортивная практика, необходимая для физического восстановления футболистов после тяжелых нагрузок. Однако делегацию известили, что они обязаны немедленно сесть на самолет и отправиться в Мексику. Главный тренер сборной Амир Галенои на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего возмущения, прямо заявив, что его подопечных лишили базовых условий для отдыха: «Нам даже не предоставили времени на элементарные восстановительные процедуры. Сразу после завершения игры нам заявили: «Вы должны уехать сию минуту». Для нас полноценный отдых критически важен, но нас заставляют грузиться в самолет и лететь обратно в лагерь. Сказать, что мы встревожены и обеспокоены - ничего не сказать».

Через несколько часов после финального свистка в игре сборной Ирана против Новой Зеландии, которая завершилась со счетом 2:2, иранской делегации приказали немедленно покинуть территорию США и вернуться на свою тренировочную базу в мексиканской Тихуане, пишут «Новости Израиля».

Тренер подчеркнул, что графиком команды фактически управляют извне, полностью игнорируя спортивные интересы. По его словам, сборная должна была прибыть в США за две ночи до матча, провести ночь после него в Лос-Анджелесе и спокойно вылететь обратно на следующий день в обед. «Я считаю, что наша команда оказалась в положении самой притесняемой сборной на этом турнире», - сказал Галенои.

Национальная федерация футбола официально просила ФИФА перенести три матча групповой стадии за пределы Соединенных Штатов, однако международный футбольный союз ответил отказом. В итоге Иран принял решение продолжать борьбу в утвержденных локациях.

Сам матч проходил под аккомпанемент невероятного шума на SoFi Stadium неподалеку от Лос-Анджелеса. Регион известен тем, что здесь проживает крупнейшая в мире иранская диаспор. Возле стадиона несколько сотен иранских американцев устроили масштабный митинг против иранского режима. Во время исполнения национального гимна Ирана значительная часть трибун стала свистеть, многие болельщики повернулись спиной к полю.

Несмотря на запреты со стороны ФИФА и попытки охраны конфисковать несогласованную символику, фанаты пронесли на трибуны знамена и надели футболки с изображением Льва и Солнца - герба, бывшего центральным элементом флага страны до исламской революции 1979 года.