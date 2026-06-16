Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом, отмечена роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних связей. В этом контексте была подчеркнута значимость предстоящего визита Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы республики.

Выразив признательность за прием и оказанное гостеприимство, префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола передал главе государства приветствия Папы Римского Льва XIV и государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Папе Римскому и государственному секретарю Ватикана.

Глава государства с удовлетворением вспомнил визит в Ватикан и встречу с Папой Римским Франциском, а также его визит в Азербайджан.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что в Азербайджане представители всех народов и религий исторически живут как одна семья в условиях мира и взаимного уважения, подчеркнут важный вклад Азербайджана как пространства толерантности и мультикультурализма в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне.

Была отмечена деятельность Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, сообщено о строительстве в нашей стране второй такой церкви.

Было затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава государства вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением Папе Римскому Льву XIV посетить Азербайджан.