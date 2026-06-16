USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан

ФОТО; новость дополнена
11:37 683

16 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом, отмечена роль взаимных визитов различного уровня в развитии двусторонних связей. В этом контексте была подчеркнута значимость предстоящего визита Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы республики.

Выразив признательность за прием и оказанное гостеприимство, префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола передал главе государства приветствия Папы Римского Льва XIV и государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Папе Римскому и государственному секретарю Ватикана. 

Глава государства с удовлетворением вспомнил визит в Ватикан и встречу с Папой Римским Франциском, а также его визит в Азербайджан.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что в Азербайджане представители всех народов и религий исторически живут как одна семья в условиях мира и взаимного уважения, подчеркнут важный вклад Азербайджана как пространства толерантности и мультикультурализма в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне.

Была отмечена деятельность Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, сообщено о строительстве в нашей стране второй такой церкви.

Было затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава государства вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением Папе Римскому Льву XIV посетить Азербайджан.

Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 0
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 425
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 482
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 684
«Вы должны уехать сию минуту»: жесткие условия для сборной Ирана
«Вы должны уехать сию минуту»: жесткие условия для сборной Ирана
10:50 1358
День жеребьевки: УЕФА оставил лишь 18 соперников для «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря»
День жеребьевки: УЕФА оставил лишь 18 соперников для «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря» обновлено 10:46
10:46 1711
Предполагаемый текст американо-иранского меморандума
Предполагаемый текст американо-иранского меморандума
10:48 495
Россия атаковала Балаклею: есть пострадавшие
Россия атаковала Балаклею: есть пострадавшие
10:27 683
Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ
Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ видео
10:21 1794
Разбился американский B-52: все погибли
Разбился американский B-52: все погибли обновлено 09:25
09:25 6083
Герой матча с Испанией готов был играть в Азербайджане за 100 тысяч
Герой матча с Испанией готов был играть в Азербайджане за 100 тысяч
05:51 4321

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 0
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 425
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 482
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 684
«Вы должны уехать сию минуту»: жесткие условия для сборной Ирана
«Вы должны уехать сию минуту»: жесткие условия для сборной Ирана
10:50 1358
День жеребьевки: УЕФА оставил лишь 18 соперников для «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря»
День жеребьевки: УЕФА оставил лишь 18 соперников для «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря» обновлено 10:46
10:46 1711
Предполагаемый текст американо-иранского меморандума
Предполагаемый текст американо-иранского меморандума
10:48 495
Россия атаковала Балаклею: есть пострадавшие
Россия атаковала Балаклею: есть пострадавшие
10:27 683
Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ
Атаки беспилотников на Москву и Кубань: горят нефтебаза и НПЗ видео
10:21 1794
Разбился американский B-52: все погибли
Разбился американский B-52: все погибли обновлено 09:25
09:25 6083
Герой матча с Испанией готов был играть в Азербайджане за 100 тысяч
Герой матча с Испанией готов был играть в Азербайджане за 100 тысяч
05:51 4321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться