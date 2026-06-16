В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию

На базе Агентства развития медиа и Аудиовизуального совета создается Совет по медиа и вещанию. Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О медиа» и «О государственной службе».

Совет по медиа и вещанию станет уполномоченным государственным органом Азербайджанской Республики в сфере медиа и вещания.

Законопроект был обсужден на заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса. Согласно документу, необходимость создания нового органа связана с переходом к более гибкому и коллегиальному механизму регулирования медиасферы для обеспечения национальной информационной безопасности и экономической независимости медиа.