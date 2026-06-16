Новые санкции Британии против России

Великобритания подготовила новый пакет санкций в отношении России. В его рамках впервые в мире будут введены ограничительные меры в отношении судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ).
По сообщению правительства Великобритании, в новый пакет вошли меры, направленные против связанной с властями РФ сети, участвующей в скрытой закупке западных технологий для российских военных. Кроме того, в него входят санкции в отношении нескольких компаний из третьих стран, которые помогают России незаконно перемещать деньги по всему миру.
Новый пакет санкций представят 16 июня, сообщило правительство Великобритании, подчеркнув, что в этот день открывается саммит «Большой семерки» во французском Эвиане.
Ожидается, что британский премьер-министр Кир Стармер выступит во время заседания, призвав лидеров G7 к совместным дальнейшим действиям, чтобы обеспечить Украине прочный мир. Стармер поручил правительственным чиновникам усилить поддержку Украины во всех сферах – от военного оборудования до жизненно важной энергетической поддержки.
Накануне британские власти объявили, что вооруженные силы страны впервые задержали танкер российского «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш.