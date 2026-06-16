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Новые санкции Британии против России

11:05 429

Великобритания подготовила новый пакет санкций в отношении России. В его рамках впервые в мире будут введены ограничительные меры в отношении судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ).

По сообщению правительства Великобритании, в новый пакет вошли меры, направленные против связанной с властями РФ сети, участвующей в скрытой закупке западных технологий для российских военных. Кроме того, в него входят санкции в отношении нескольких компаний из третьих стран, которые помогают России незаконно перемещать деньги по всему миру.

Новый пакет санкций представят 16 июня, сообщило правительство Великобритании, подчеркнув, что в этот день открывается саммит «Большой семерки» во французском Эвиане.

Ожидается, что британский премьер-министр Кир Стармер выступит во время заседания, призвав лидеров G7 к совместным дальнейшим действиям, чтобы обеспечить Украине прочный мир. Стармер поручил правительственным чиновникам усилить поддержку Украины во всех сферах – от военного оборудования до жизненно важной энергетической поддержки.

Накануне британские власти объявили, что вооруженные силы страны впервые задержали танкер российского «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш.

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