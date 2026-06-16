Новые санкции Британии против России

Великобритания подготовила новый пакет санкций в отношении России. В его рамках впервые в мире будут введены ограничительные меры в отношении судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ).

По сообщению правительства Великобритании, в новый пакет вошли меры, направленные против связанной с властями РФ сети, участвующей в скрытой закупке западных технологий для российских военных. Кроме того, в него входят санкции в отношении нескольких компаний из третьих стран, которые помогают России незаконно перемещать деньги по всему миру.