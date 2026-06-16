Ормуз уже открыт для иранских судов

Танкеры и сухогрузы Ирана начали проходить через зону морской блокады США в Ормузском проливе после сделки Тегерана и Вашингтона, сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, линию американского контроля уже пересекли три нефтяных танкера и два корабля с товарами первой необходимости. Агентство Fars уточнило, что одно из судов относится к классу супертанкеров — сейчас оно движется по международным водам в направлении иранских портов, а еще одно, полностью загруженное нефтью, миновало Оманский залив и идет в пункт назначения. В сторону Ирана также направляется судно, перевозящее корма для скота.

США и Иран договорились о мирной сделке 15 июня. Президент Дональд Трамп заявил, что разрешает открытие Ормузского пролива и снятие блокады с морских портов Ирана.

Ожидается, что подписание мирного соглашения состоится 19 июня в Швейцарии. Полный текст документа пока не обнародован, однако, как ранее сообщали иранские агентства, соглашение предполагает полное прекращение военных действий, снятие морской блокады с Ирана и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Предполагается, что окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совбеза ООН, а заключительные переговоры не начнутся, пока США не разблокируют половину замороженных средств Ирана и не снимут морскую блокаду. В то же время стороны не будут обсуждать иранскую ракетную программу и поддержку Тегераном прокси-сил на Ближнем Востоке.