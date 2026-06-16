Война с Ираном была заведомо проигрышной. Окончательной сделки не будет

Американские военные были втянуты в войну, которую не могли выиграть. Об этом американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил телеканалу CNN.
«Я отдаю должное нашим генералам и солдатам, но их втянули в войну, которую они не могли выиграть», — сказал Мерфи.
«Военная миссия была невыполнима. Авиаудары никак не могли уничтожить ядерную программу Ирана, его программу беспилотников или ракетную программу», — добавил он.
Мерфи заявил, что поддерживает немедленное прекращение войны, даже на, как он выразился, «унизительных» условиях, поскольку ее продолжение было бы еще хуже для Соединенных Штатов.
«Нам нужно немедленно и в одностороннем порядке остановить эту войну, потому что американцы не выдержат таких цен. Иран с каждым днем становится сильнее», — сказал он.
В свою очередь, исполнительный директор Фонда защиты демократий Марк Дубовиц заявил, что не ожидает, что нынешнее соглашение между США и Ираном приведет к окончательной сделке, добавив, что эта договоренность в первую очередь направлена на восстановление поставок нефти на мировые рынки, в то время как более широкие споры остаются неразрешенными.
«Окончательной сделки с Ираном не будет. Первый этап направлен на возвращение нефти на рынок по минимально возможной цене, уплаченной режиму. Мы узнаем, какой будет эта цена, в течение следующих 30-60 дней», — написал Дубовиц в X.
«Второго этапа соглашения не будет. Довольно скоро президент (США Дональд) Трамп снова будет полагаться на американскую мощь, а не на ложные обещания режима. В это время стратегии не хватает одного важного элемента: максимальной поддержки иранского народа. Экономическое и военное давление может ослабить режим. Иранский народ может его парализовать. Вместе они предлагают единственный путь к прочному решению», — добавил Дубовиц.