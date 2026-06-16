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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Турецкий комментатор перепутал иранцев и новозеландцев

4 минуты позора в прямом эфире; видео
Отдел спорта
11:28 321

Комментатор турецкого TRT Мурат Чимен вел репортаж о матче чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Новой Зеландии.

Возможно, сказалось то, что игра по турецкому времени начиналась глубокой ночью, но это не оправдывает комментатора, который на протяжении четырех минут в прямом эфире называл сборную Ирана Новой Зеландией, а новозеландцев - иранцами. Он почему-то решил, что Иран играет в темной форме, а Новая Зеландия - в белой.

Лишь спустя четыре минуты, когда на экране близко показали иранского футболиста Мехди Тареми, комментатор понял, что все это время нес чушь.

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