Новый сустав вместо старого, и как лишний вес вредит суставам

«С возрастом хрящевая ткань постепенно изнашивается, суставные поверхности теряют свою гладкость, что приводит к возникновению болей. Сначала пациенты отмечают дискомфорт только при длительной ходьбе, однако со временем боль становится частью повседневной жизни. При поражении коленного сустава помимо боли могут наблюдаться отек, скованность движений и ограничение подвижности — невозможность полностью согнуть или разогнуть ногу. При заболеваниях тазобедренного сустава боль чаще ощущается в паховой области и иногда распространяется на бедро и колено».

По его словам, при ходьбе, подъеме по лестнице, вставании, приседании и даже во время обычного стояния на месте наибольшая нагрузка приходится именно на коленные и тазобедренные суставы:

«Наиболее часто заменяемыми суставами являются коленный и тазобедренный. Основная причина в том, что именно эти суставы ежедневно несут на себе всю массу тела и участвуют практически во всех движениях человека». Об этом в эфире программы Sağlam səhər на Sağlam radio (93 FM) рассказал травматолог-ортопед Валид Новрузов.

Травматолог-ортопед отметил, что в современной медицине эндопротезирование суставов является одной из операций, существенно улучшающих качество жизни пациентов: «Цель такой операции заключается не только в устранении боли, но и в восстановлении возможности свободно двигаться. После хирургического вмешательства многие пациенты возвращаются к повседневной активности, которую не могли выполнять годами. Благодаря развитию технологий качество и долговечность современных протезов значительно повысились. Это обеспечивает более успешные результаты операций и позволяет пациентам вести активный образ жизни.

Помимо коленных и тазобедренных суставов, в некоторых случаях могут быть заменены плечевые, локтевые и голеностопные суставы. Особенно часто необходимость в таких операциях возникает после тяжелых травм, при ревматических заболеваниях или выраженной деформации сустава.

Одним из важнейших факторов является своевременное обращение пациента за медицинской помощью. Лечение и правильно спланированная операция до полного разрушения сустава позволяют добиться значительно лучших результатов».

Избыточная масса тела является одним из факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на здоровье суставов, сказал травматолог-ортопед.

По его словам, многие люди воспринимают лишний вес исключительно как эстетическую проблему, тогда как на самом деле он означает дополнительную нагрузку прежде всего на коленные и тазобедренные суставы: «Например, во время ходьбы на коленный сустав приходится давление, в несколько раз превышающее массу тела человека. Поэтому даже несколько лишних килограммов со временем могут привести к серьезному износу суставов. По мере повреждения хрящевой ткани суставные поверхности начинают тереться друг о друга, что вызывает боль, ограничение движений и деформацию.

Пациенты часто обращаются с жалобами: «Ноги меня не держат», «Мне трудно спускаться по лестнице», или «Или ходьбе в колене слышен хруст». Основным заболеванием, приводящим к необходимости замены сустава, является артроз. При артрозе суставной хрящ постепенно разрушается, и сустав начинает терять свою функцию. Кроме того, воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит, также могут вызывать серьезные повреждения суставов.

Одной из основных причин замены тазобедренного сустава является аваскулярный некроз головки бедренной кости. Помимо этого, старые переломы, травмы и неправильно сросшиеся костные повреждения со временем могут привести к разрушению сустава. Врожденные патологии суставов и некоторые метаболические заболевания также способны повысить вероятность необходимости эндопротезирования в будущем».

Валид Новрузов также подчеркнул, что снижение массы тела во многих случаях позволяет отсрочить операцию или уменьшить выраженность болевого синдрома: «Здоровое питание, правильная физическая активность и укрепление мышц играют огромную роль в сохранении здоровья суставов. Многие люди считают боль естественной частью старения и обращаются к врачу слишком поздно. Однако лечение, начатое на ранних стадиях заболевания, помогает сохранить сустав и предотвратить развитие более серьезных проблем в будущем».