USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена

11:46 550

Израиль в ходе совместной военной операции с США «обезглавил руководство» Ирана, «превратил в пыль ядерные объекты», ударил по иранской ракетной программе, чтобы пресечь угрозу ядерного уничтожения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его заявления приводит пресс-служба правительства в соцсети Х.

«Я слышу, как люди спрашивают: чего мы достигли? И мой ответ им: «Чего мы достигли»?! Мы предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Вместе с нашими американскими друзьями мы провели крупнейшую наступательную воздушную операцию в истории Израиля», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль совместно с США нейтрализовал ученых-ядерщиков, обезглавил руководство Ирана, уничтожил ядерные объекты, ракеты и заводы по их производству, а также нанес удары по военной инфраструктуре, уничтожил флот и ВВС Ирана, нейтрализовал командиров «Басидж», нанеся «колоссальный ущерб» экономике Ирана.

Нетаньяху заявил, что Иран «стремительно мчался к ядерному оружию» и спешно закапывал свою ракетную и ядерную промышленность под землю. «И эту угрозу — угрозу уничтожения населения Израиля — мы предотвратили на многие годы вперед», — добавил премьер Израиля.

По словам Нетаньяху, борьба еще не окончена и Израиль должен сохранять бдительность в отношении Ирана и его «сателлитов» в Газе, Ливане, Сирии и Йемене: «Одновременно мы сделали еще одну вещь: мы создали глубокие зоны безопасности вокруг Государства Израиль. Мы сделали это в Газе, в Ливане, в Сирии, где, кстати, мы уничтожили все вооружения армии (Башара) Асада, которая была центральным звеном «Оси зла».

По словам Нетаньяху, Израиль полностью изменил свою оборонную доктрину: «Мы сломали барьер страха. Мы проявляем инициативу, мы атакуем, мы действуем внезапно и наносим удары по тем, кто угрожает нашей жизни». Иран и его союзники в результате военной операции «слабы как никогда». Он пообещал и дальше нейтрализовывать угрозы, строить новые союзы, развивать новые технологии и вкладывать средства в независимость производства вооружений.

Накануне, 15 июня, президент США Дональд Трамп объявил о подписании мирной сделки между США и Ираном: «Ормузский пролив уже частично открыт. Они ведут небольшую охоту за парочкой мин, которые уже нашли. Корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт. Мы очень хорошо поладили с Ираном».

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 95
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1188
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 742
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1039
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
15 июня 2026, 18:17 6145
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала Times of Israel
12:09 990
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ видео; обновлено 12:02
12:02 3558
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 551
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 814
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 948
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 1346

ЭТО ВАЖНО

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 95
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1188
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 742
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1039
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
15 июня 2026, 18:17 6145
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала Times of Israel
12:09 990
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ видео; обновлено 12:02
12:02 3558
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 551
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 814
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 948
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 1346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться