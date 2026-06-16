Сильное землетрясение в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,7 во вторник произошло на острове Сулавеси в центральной части Индонезии, вызвав локальные разрушения и панику среди жителей города Палу, который ранее пострадал от разрушительного землетрясения и цунами в 2018 году, сообщает AP.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 43 км к юго-востоку от Палу на глубине около 10 км. После первого мощного толчка было зафиксировано несколько афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 5,2.

Жители прибрежных районов покидали дома из опасений возможного цунами. Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство заявило, что угрозы цунами нет, однако предупредило о вероятности новых афтершоков.

Индонезия расположена в зоне высокой сейсмической активности, где землетрясения и извержения вулканов происходят регулярно.

В 2018 году землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее цунами высотой до 3 метров разрушили Палу и окрестности, унеся жизни более 4 тыс. человек. В январе 2021 года землетрясение магнитудой 6,2 на Сулавеси привело к гибели не менее 100 человек.