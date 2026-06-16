В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания

Накануне Совет Евросоюза принял так называемый мини-пакет санкций против России, утвержденный параллельно с работой, которая продолжается над более широким 21-м пакетом ограничений.

В мини-пакет входят юридические и физические лица, поддерживающие российскую военную промышленность, несколько танкеров «теневого флота», перевозящих российскую нефть, компании, занимающиеся производством и поставкой военной техники и беспилотников для российской армии.

Как говорится в официальном коммюнике Совета ЕС, данный пакет включает в себя в общей сложности 34 физических и 47 юридических лиц и призван еще больше ограничить военно-промышленный комплекс России, сократить ее доходы от энергоносителей за счет удара по «теневому флоту» и предотвратить распространение российской пропаганды.