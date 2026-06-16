В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания

Накануне Совет Евросоюза принял так называемый мини-пакет санкций против России, утвержденный параллельно с работой, которая продолжается над более широким 21-м пакетом ограничений.
В мини-пакет входят юридические и физические лица, поддерживающие российскую военную промышленность, несколько танкеров «теневого флота», перевозящих российскую нефть, компании, занимающиеся производством и поставкой военной техники и беспилотников для российской армии.
Как говорится в официальном коммюнике Совета ЕС, данный пакет включает в себя в общей сложности 34 физических и 47 юридических лиц и призван еще больше ограничить военно-промышленный комплекс России, сократить ее доходы от энергоносителей за счет удара по «теневому флоту» и предотвратить распространение российской пропаганды.
Пакет мер включает в себя внесение в санкционный список двух физических лиц, Таира Гараева и Константина Рогача, а также 24 организации, связанных с транспортировкой и экспортом сырой нефти или нефтепродуктов из России, в том числе через российский «теневой флот». В их число входят компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и многочисленные компании, базирующиеся в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Европейского союза, азербайджанская компания Global Ship Solutions LLC также включена в санкционный пакет. Юридический адрес компании: квартира 28, корпус 5, жилой комплекс 4, Сумгаит. В документе указано, что компания Global Ship Solutions LLC является судоходной компанией, специализирующейся на предоставлении технической поддержки. Компания является техническим управляющим судов Fulger, Deneb и Odune. Эти суда не имеют адекватного страхования гражданской ответственности и занимаются манипуляциями с автоматическими идентификационными системами при перевозке сырой нефти или нефтепродуктов, экспортируемых из России. Поэтому Global Ship Solutions LLC управляет судами, которые перевозят сырую нефть или нефтепродукты, экспортируемые из России, и практикует нерегулярные и высокорискованные методы судоходства, установленные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33).
Следует отметить, что один из танкеров, Odune, ISM-менеджером которого является данная компания, в прошлом году был подвергнут санкциям со стороны Европейского союза и Великобритании. Коммерческим управляющим этого танкера является Night Moon Navigation LLC, компания, зарегистрированная в Азербайджане.