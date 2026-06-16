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Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала

Times of Israel
12:09 994

Израильские ВВС готовились нанести удары по сотням целей в Иране во время недавних боевых действий, но операция была приостановлена за час до начала, сообщила во вторник газета Times of Israel со ссылкой на сообщение командующего ВВС генерал-майора Омера Тишлера солдатам.

Тишлер заявил, что израильская авиация уже нанесла удары по десяткам целей в Иране в ответ на иранские ракетные обстрелы, причинив значительный ущерб его системе ПВО и поразив другие компоненты, связанные с правительством.

«Параллельно с оборонительными действиями ВВС начали наступление в 1500 километрах от своей базы. В течение нескольких часов были нанесены удары по десяткам целей в Иране, что значительно повредило иранскую систему ПВО и поразило дополнительные структуры режима», — говорится в статье. 

К полудню 8 июня все военно-воздушные силы Израиля были готовы к массированному ударному вылету, нацеленному на сотни объектов в самом центре Ирана, но миссия была остановлена во время брифингов эскадрилий, отмечает издание.

Сообщается, что удары были отменены премьер-министром Биньямином Нетаньяху после того, как президент США Дональд Трамп призвал его не обострять конфликт с Ираном.

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