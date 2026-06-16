USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Аракчи: США и Израиль – одна сторона меморандума, Иран и «Хезболла» – другая

12:18 358

Новый раунд переговоров между Ираном и США начнется в пятницу в Швейцарии, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, Иран считает прекращение войны в Ливане неотъемлемой частью прекращения войны в целом. Аракчи добавил, что любое израильское нападение на Ливан или продолжение оккупации ливанской территории будет рассматриваться Тегераном как нарушение меморандума о взаимопонимании.

«Важно подчеркнуть, что, на наш взгляд, обе стороны этого меморандума о взаимопонимании — это, с одной стороны, Соединенные Штаты и Израиль, а с другой — Иран и «Хезболла», — сказал Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана добавил: «Завершение войны в Ливане является неотъемлемой частью завершения войны в целом, а завершение войны также включает в себя прекращение оккупации. Без вывода израильских войск с оккупированной ими территории война не была бы полностью завершена».

Аракчи заявил, что переговоры с США начнутся после подписания меморандума о взаимопонимании на первом этапе, посвященного прекращению войны, открытию Ормузского пролива, снятию морской блокады и вопросам восстановления Ирана.

Он заявил, что следующий этап переговоров продлится 60 дней и будет посвящен ядерной программе Ирана и смягчению санкций.

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 104
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1191
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 752
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1042
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
15 июня 2026, 18:17 6147
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала Times of Israel
12:09 995
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ видео; обновлено 12:02
12:02 3568
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 553
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 817
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 951
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 1349

ЭТО ВАЖНО

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 104
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1191
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 752
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1042
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
15 июня 2026, 18:17 6147
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала Times of Israel
12:09 995
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ видео; обновлено 12:02
12:02 3568
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 553
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 817
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 951
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 1349
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться