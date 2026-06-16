Аракчи: США и Израиль – одна сторона меморандума, Иран и «Хезболла» – другая

По его словам, Иран считает прекращение войны в Ливане неотъемлемой частью прекращения войны в целом. Аракчи добавил, что любое израильское нападение на Ливан или продолжение оккупации ливанской территории будет рассматриваться Тегераном как нарушение меморандума о взаимопонимании.

Новый раунд переговоров между Ираном и США начнется в пятницу в Швейцарии, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Важно подчеркнуть, что, на наш взгляд, обе стороны этого меморандума о взаимопонимании — это, с одной стороны, Соединенные Штаты и Израиль, а с другой — Иран и «Хезболла», — сказал Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана добавил: «Завершение войны в Ливане является неотъемлемой частью завершения войны в целом, а завершение войны также включает в себя прекращение оккупации. Без вывода израильских войск с оккупированной ими территории война не была бы полностью завершена».

Аракчи заявил, что переговоры с США начнутся после подписания меморандума о взаимопонимании на первом этапе, посвященного прекращению войны, открытию Ормузского пролива, снятию морской блокады и вопросам восстановления Ирана.

Он заявил, что следующий этап переговоров продлится 60 дней и будет посвящен ядерной программе Ирана и смягчению санкций.