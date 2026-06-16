Иран запускает энергообмен с Катаром

Проект по объединению энергетических систем Ирана и Катара в ближайшее время перейдет в фазу технической реализации. Об этом заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади.

«В настоящее время Иран осуществляет обмен электроэнергией с Пакистаном, Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Ираком. Исследования по проекту соединения энергосистем с Катаром также находятся на завершающей стадии», - приводит слова министра портал пресс-службы правительства.

Алиабади отметил, что в повестке Министерства энергетики Ирана рассматриваются возможности сотрудничества в сфере обмена электроэнергией и с другими странами Персидского залива.