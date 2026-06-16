Решение по Али Керимли

В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение о продлении срока меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя ПНФА Али Керимли.

Как сообщает AПA, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Напомним, 10 июня Сабаильский районный суд вынес решение о продлении срока меры пресечения по уголовному делу, возбужденному в отношении председателя ПНФА Али Керимли в СГБ.

Срок содержания Али Керимли под стражей был продлен на 5 месяцев.

Отметим, что председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и член Президиума партии Мамед Ибрагим были допрошены в Службе государственной безопасности в рамках расследования, проводимого в отношении них.

После обысков, проведенных в их квартирах, они были доставлены в СГБ.

Обыски и допросы Али Керимли и Мамеда Ибрагима связаны с уголовным делом, расследуемым СГБ в отношении Рамиза Мехтиева.

Бывший руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.