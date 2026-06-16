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Уран для Украины

12:49 430

Великобритания будет обеспечивать работу украинских АЭС в течение следующих двух лет благодаря поддержке UK Export Finance в размере 210 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

Это позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом».

Соглашение было достигнуто между премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом Владимиром Зеленским во время их встречи на Даунинг-стрит на прошлой неделе.

В пресс-службе британского правительства подчеркнули, что это соглашение имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны.

Соглашение также способствует созданию рабочих мест и росту экспорта в Великобритании, поскольку более трети урана поступает с перерабатывающего завода Urenco, расположенного на северо-западе Англии.

Финансирование, обеспеченное UKEF, основывается на предварительном двухлетнем соглашении о поставках ядерного топлива в Украину.

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