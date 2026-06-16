Зрелищная спецоперация в Перу

Сотрудники полиции Перу провели, пожалуй, самую зрелищную спецоперацию года по задержанию подозреваемого в торговле наркотиками, переодевшись в маскотов чемпионата мира по футболу — 2026, сообщает The Athletic.

Оперативники прознали, что крупный торговец кокаином - «сумасшедший» фанат футбола. Вместо банального спецназа к нему отправили ростовые куклы спортивных талисманов ЧМ — лося Мэйпла и орла Клатча. Растроганный дилер уже приготовился сделать селфи с любимыми персонажами, как вдруг «лось» и «орел» технично уложили его лицом в асфальт.

В доме у фаната «плюшевые копы» изъяли пистолет и 2500 пакетиков с кокаином.

Теперь вместо чемпионата мира наркодилера ждет суровый тюремный «турнир».