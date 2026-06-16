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Вучич в Тбилиси. Два непокорных против диктата ЕС

Наша аналитика
Вахтанг Джохадзе, собкор, Тбилиси
13:08 140

Накануне начался трехдневный официальный визит президента Сербии Александара Вучича в Грузию. В программе его визита встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили и католикосом-патриархом всея Грузии Шио III.

Акцент в ходе визита уделяется как аспектам экономического сотрудничества и транзита, так и культурным и духовным вопросам. Здесь Грузию и Сербию роднит общность вероисповедания большей части населения — православного христианства. Еще один фактор близости нынешнего руководства Грузии и Сербии — во многом похожие проблемы во взаимоотношениях с ЕС.

В отношениях с руководством ЕС у Вучича и «Грузинской мечты» похожие проблемы, связанные с желанием Брюсселя убрать от власти слишком самостоятельных и «непокорных» политиков

Сербия, как и Грузия, является кандидатом в члены ЕС. Но получила этот статус на 11 лет раньше — еще в 2012 г. Сербия также географически граничит уже с 4 странами ЕС. Но пока дата вступления Сербии в Евросоюз не определена.

Правительство Вучича, как и власти Грузии, подвергается серьезному давлению со стороны Брюсселя за самостоятельность во внешней и внутренней политике. Синхронно по времени их в 2024–2025 гг. пытались свергнуть с помощью массовых уличных протестов. В Сербии поводом для их начала стало обрушение навеса вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Но Вучич и его «Сербская прогрессивная партия», как и «Грузинская мечта», у власти удержались.

Если в отношениях с руководством ЕС у Александара Вучича и «Грузинской мечты» были похожие проблемы, связанные с желанием Брюсселя убрать от власти слишком самостоятельных и «непокорных» политиков, то в отношениях с США Вучич имеет гораздо больше взаимопонимания с нынешней администрацией Дональда Трампа, с которой руководство Грузии пока только начинает «перезагрузку отношений».

Правительство Вучича подвергается серьезному давлению со стороны Брюсселя

В мае 2026 года Вучич опубликовал свою статью в Fox News под заголовком «Европа очерняет Трампа, но мы в Сербии видим в нем друга». Судя по ее содержанию, нынешние власти Сербии сделали ставку на сотрудничество с администрацией Дональда Трампа и полностью разделяют ее политику как внутри США, так и на международной арене. «Элиты по обе стороны Атлантики годами очерняли Трампа, но сербский народ признал в нем родственную душу. Мы видим лидера, который ценит национальный суверенитет выше безликой бюрократии, который ставит экономическую реальность выше идеологических фантазий и который понимает, что нацию определяют ее культура, вера, традиции и наследие», — написал Вучич.

Взаимопониманию с США сербский президент противопоставляет претензии руководства Евросоюза к желающим проводить самостоятельную политику небольшим странам Европы. Подтверждая стремление Сербии к полноправному членству в ЕС, в своей статье Александар Вучич констатирует, что в Брюсселе малые государства часто «запугивают, а не слушают».

В статье президент Сербии также уделил внимание экономическому потенциалу своей страны и ее динамичному развитию. Чему, между прочим, способствует взаимовыгодное сотрудничество Сербии со странами за пределами ЕС.

Напомним, в настоящее время Сербия получает значительную часть природного газа из Азербайджана по Южному газовому коридору, проходящему через Грузию и Турцию. Начинается также строительство газовой теплоэлектростанции в сербском городе Ниш, которая станет первым крупным совместным проектом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сербии. Если учесть перспективы развития международного транзита через Южный Кавказ, в частности, реализацию проекта TRIPP, то нынешний визит Александара Вучича в Грузию полностью вписывается в геополитические приоритеты администрации Дональда Трампа.

Начинается строительство газовой ТЭЦ в сербском городе Ниш, которая станет первым крупным совместным проектом SOCAR в Сербии

«Сербы видят в Трампе нечто беспрецедентное. Они видят в нем миротворца», — пишет в своей статье Вучич. Учитывая угрозу перерастания нынешних военных конфликтов в Третью мировую войну, тезис президента Сербии получается очень символичным. Особенно зная печальную историю самой Сербии. В 1914 году именно с Сербии началась Первая мировая война. Тогда ставкой на союз с одним геополитическим игроком — Россией, пренебрежением интересами других держав, отказом от компромиссов и покровительством откровенным террористам (убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола) власти Сербии едва не погубили свою страну и народ.

Несмотря на колоссальные жертвы, Сербия оказалась в лагере победителей по итогам Первой мировой. Однако в конце 80-х – начале 90-х годов государственный проект Югославии оказался непрочным и недолговечным. Югославия распалась, пройдя через кровопролитные войны; затем с внешним военным вмешательством от Сербии было отколото Косово.

«Союзная» Сербии Россия «косовским прецедентом» воспользовалась достаточно цинично: РФ начала кроить границы других суверенных государств. Были отторгнуты от Грузии Абхазия и Цхинвальский регион, а затем от Украины — Крым и Донбасс

«Союзная» Сербии Россия «косовским прецедентом» воспользовалась достаточно цинично. Формально выступая за территориальную целостность Сербии, РФ тут же начала кроить границы других суверенных государств. Были отторгнуты сперва от Грузии Абхазия и Цхинвальский регион, а затем от Украины — Крым и Донбасс. Итогом такой политики стала нынешняя украинская война, перспективы расширения масштабов которой беспокоят и руководство Сербии, и руководство Грузии. Напротив, миротворческая деятельность Дональда Трампа полностью поддерживается Александаром Вучичем, в том числе и в регионе Южного Кавказа.

С учетом того, что у Вучича сложился имидж едва ли не самого «протрамповского» лидера в Европе, сотрудничество с нынешним руководством Сербии может содействовать большему взаимопониманию между Тбилиси и Вашингтоном.

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