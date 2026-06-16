Вучич в Тбилиси. Два непокорных против диктата ЕС

Накануне начался трехдневный официальный визит президента Сербии Александара Вучича в Грузию. В программе его визита встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили и католикосом-патриархом всея Грузии Шио III.
Акцент в ходе визита уделяется как аспектам экономического сотрудничества и транзита, так и культурным и духовным вопросам. Здесь Грузию и Сербию роднит общность вероисповедания большей части населения — православного христианства. Еще один фактор близости нынешнего руководства Грузии и Сербии — во многом похожие проблемы во взаимоотношениях с ЕС.
Сербия, как и Грузия, является кандидатом в члены ЕС. Но получила этот статус на 11 лет раньше — еще в 2012 г. Сербия также географически граничит уже с 4 странами ЕС. Но пока дата вступления Сербии в Евросоюз не определена.
Правительство Вучича, как и власти Грузии, подвергается серьезному давлению со стороны Брюсселя за самостоятельность во внешней и внутренней политике. Синхронно по времени их в 2024–2025 гг. пытались свергнуть с помощью массовых уличных протестов. В Сербии поводом для их начала стало обрушение навеса вокзала в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Но Вучич и его «Сербская прогрессивная партия», как и «Грузинская мечта», у власти удержались.
Если в отношениях с руководством ЕС у Александара Вучича и «Грузинской мечты» были похожие проблемы, связанные с желанием Брюсселя убрать от власти слишком самостоятельных и «непокорных» политиков, то в отношениях с США Вучич имеет гораздо больше взаимопонимания с нынешней администрацией Дональда Трампа, с которой руководство Грузии пока только начинает «перезагрузку отношений».
В мае 2026 года Вучич опубликовал свою статью в Fox News под заголовком «Европа очерняет Трампа, но мы в Сербии видим в нем друга». Судя по ее содержанию, нынешние власти Сербии сделали ставку на сотрудничество с администрацией Дональда Трампа и полностью разделяют ее политику как внутри США, так и на международной арене. «Элиты по обе стороны Атлантики годами очерняли Трампа, но сербский народ признал в нем родственную душу. Мы видим лидера, который ценит национальный суверенитет выше безликой бюрократии, который ставит экономическую реальность выше идеологических фантазий и который понимает, что нацию определяют ее культура, вера, традиции и наследие», — написал Вучич.
Взаимопониманию с США сербский президент противопоставляет претензии руководства Евросоюза к желающим проводить самостоятельную политику небольшим странам Европы. Подтверждая стремление Сербии к полноправному членству в ЕС, в своей статье Александар Вучич констатирует, что в Брюсселе малые государства часто «запугивают, а не слушают».
В статье президент Сербии также уделил внимание экономическому потенциалу своей страны и ее динамичному развитию. Чему, между прочим, способствует взаимовыгодное сотрудничество Сербии со странами за пределами ЕС.
Напомним, в настоящее время Сербия получает значительную часть природного газа из Азербайджана по Южному газовому коридору, проходящему через Грузию и Турцию. Начинается также строительство газовой теплоэлектростанции в сербском городе Ниш, которая станет первым крупным совместным проектом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сербии. Если учесть перспективы развития международного транзита через Южный Кавказ, в частности, реализацию проекта TRIPP, то нынешний визит Александара Вучича в Грузию полностью вписывается в геополитические приоритеты администрации Дональда Трампа.
«Сербы видят в Трампе нечто беспрецедентное. Они видят в нем миротворца», — пишет в своей статье Вучич. Учитывая угрозу перерастания нынешних военных конфликтов в Третью мировую войну, тезис президента Сербии получается очень символичным. Особенно зная печальную историю самой Сербии. В 1914 году именно с Сербии началась Первая мировая война. Тогда ставкой на союз с одним геополитическим игроком — Россией, пренебрежением интересами других держав, отказом от компромиссов и покровительством откровенным террористам (убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола) власти Сербии едва не погубили свою страну и народ.
Несмотря на колоссальные жертвы, Сербия оказалась в лагере победителей по итогам Первой мировой. Однако в конце 80-х – начале 90-х годов государственный проект Югославии оказался непрочным и недолговечным. Югославия распалась, пройдя через кровопролитные войны; затем с внешним военным вмешательством от Сербии было отколото Косово.
«Союзная» Сербии Россия «косовским прецедентом» воспользовалась достаточно цинично. Формально выступая за территориальную целостность Сербии, РФ тут же начала кроить границы других суверенных государств. Были отторгнуты сперва от Грузии Абхазия и Цхинвальский регион, а затем от Украины — Крым и Донбасс. Итогом такой политики стала нынешняя украинская война, перспективы расширения масштабов которой беспокоят и руководство Сербии, и руководство Грузии. Напротив, миротворческая деятельность Дональда Трампа полностью поддерживается Александаром Вучичем, в том числе и в регионе Южного Кавказа.
С учетом того, что у Вучича сложился имидж едва ли не самого «протрамповского» лидера в Европе, сотрудничество с нынешним руководством Сербии может содействовать большему взаимопониманию между Тбилиси и Вашингтоном.