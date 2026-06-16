Арестовали мэра-кемалиста и его соратников

Мэр cтамбульского муниципалитета Силиври Бора Балджиоглу (от кемалистской партии) и ещё 9 человек были арестованы по решению суда. Операция по их задержания прошла на прошлой неделе. Ещё 8 подозреваемых отпустили под подписку. Всего по делу проходило 18 человек.

Операцию проводила прокуратура Силиври по подозрению в коррупции и злоупотреблениях в муниципалитете. Среди обвинений: «создание преступной организации, взятки, злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация тендеров, отмывание доходов от преступлений и загрязнение градостроительной документации».

Ключевые фигуры среди арестованных: Бора Балджиоглу — мэр (обвинения включают организацию преступного сообщества, получение взяток и отмывание), его заместитель и член муниципального совета от Республиканской народной партии (CHP).