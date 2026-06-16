USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников

13:09 117

Мэр cтамбульского муниципалитета Силиври Бора Балджиоглу (от кемалистской партии) и ещё 9 человек были арестованы по решению суда. Операция по их задержания прошла на прошлой неделе. Ещё 8 подозреваемых отпустили под подписку. Всего по делу проходило 18 человек.

Операцию проводила прокуратура Силиври по подозрению в коррупции и злоупотреблениях в муниципалитете. Среди обвинений: «создание преступной организации, взятки, злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация тендеров, отмывание доходов от преступлений и загрязнение градостроительной документации».

Ключевые фигуры среди арестованных: Бора Балджиоглу — мэр (обвинения включают организацию преступного сообщества, получение взяток и отмывание), его заместитель и член муниципального совета от Республиканской народной партии (CHP).

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 118
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1198
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 767
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1050
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
15 июня 2026, 18:17 6147
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала Times of Israel
12:09 1000
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ видео; обновлено 12:02
12:02 3580
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 553
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 817
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 952
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 1353

ЭТО ВАЖНО

Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 118
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1198
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 767
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1050
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира?
Соглашение с США раскололо иранскую элиту. Почему Россия не хотела мира? один из лидеров иранской оппозиции комментирует для haqqin.az
15 июня 2026, 18:17 6147
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала
Широкомасштабный удар по Ирану отменили за час до начала Times of Israel
12:09 1000
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ
«Это справедливый ответ...»: Зеленский об ударе по Московскому НПЗ видео; обновлено 12:02
12:02 3580
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
Нетаньяху о войне с Ираном: Борьба еще не окончена
11:46 553
Новые санкции Британии против России
Новые санкции Британии против России
11:05 817
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
В Азербайджане создается Совет по медиа и вещанию
11:01 952
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Папу Римского в Азербайджан ФОТО; новость дополнена
11:37 1353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться