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Банк ABB представлен цифровым отделением на ежегодных собраниях Группы Исламского банка развития

13:16 227

Сегодня в Баку стартовали ежегодные собрания Группы Исламского банка развития. Ежегодные собрания проходят под девизом «Региональная интеграция во имя устойчивого процветания». Это значимое мероприятие объединяет руководителей и партнеров из 57 стран – членов Группы, выступая важной платформой для укрепления совместного развития и формирования новых возможностей сотрудничества.

В Бакинском конгресс-центре, где проходят собрания, Банк ABB представлен цифровым отделением, созданным в соответствии с концепцией исламского банкинга. Участники мероприятия могут осуществлять здесь различные операции и пользоваться услугами Банка ABB.

Отметим, что с апреля текущего года Банк ABB в рамках специального регуляторного режима Центрального банка Азербайджана начал предлагать клиентам финансовые продукты по механизму «Мурабаха» – одному из инструментов исламского банкинга. Эти продукты доступны всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Продукт «Мурабаха» предоставляет предпринимателям возможность финансировать приобретение товаров или активов через банк. Срок финансирования составляет от 1 до 3 лет.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

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