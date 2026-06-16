USD 1.7000
EUR 1.9685
RUB 2.3446
Подписаться на уведомления
Иран оставил Трампа без подарка
Новость дня
Иран оставил Трампа без подарка

Состояние Илона Маска превысило $1,3 трлн

13:22 636

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска 15 июня достигло $1,3 трлн, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Основной причиной роста стало IPO SpaceX, которое состоялось на прошлой неделе. Акции компании на первых торгах взлетели более чем на 19%, а в понедельник прибавили еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.

Маск владеет 4,8 млрд акций SpaceX и опционами еще на 350 млн акций с ценой исполнения $8,40 за штуку, что дает ему долю около 38% в компании. По состоянию на 16 июня 2026 года Forbes оценивает его состояние в $1,29 трлн.

Для сравнения: состояние второго в списке Forbes – сооснователя Google Ларри Пейджа – составляет $301,4 млрд, а основателя Amazon Джеффа Безоса – $255,5 млрд. Таким образом, Маск опережает ближайшего преследователя примерно на $1 трлн.

12 июня SpaceX провела IPO на бирже NASDAQ, привлекла рекордные $85,7 млрд и стала компанией с крупнейшим первичным размещением в истории. В первый день торгов акции компании выросли на 19%. В тот же день состояние Илона Маска превысило $1 трлн, он стал первым триллионером в истории.

Трамп о потерях России и Украины
Трамп о потерях России и Украины
14:25 469
Трамп: Сделка с Ираном переходит на второй этап
Трамп: Сделка с Ираном переходит на второй этап
14:21 292
У Трампа была «очень хорошая встреча» с Зеленским
У Трампа была «очень хорошая встреча» с Зеленским фото; обновлено 14:04
14:04 870
Атаки на Подмосковье: есть пострадавшие. Пожар на НПЗ в Капотне потушили
Атаки на Подмосковье: есть пострадавшие. Пожар на НПЗ в Капотне потушили видео; обновлено 13:54
13:54 4871
Кремль ответил на предложение Зеленского
Кремль ответил на предложение Зеленского
13:48 1251
Удары дронов по Харькову и Шостке: есть пострадавшие
Удары дронов по Харькову и Шостке: есть пострадавшие фото; обновлено 13:44
13:44 1215
Капитан-россиянин и боцман-азербайджанец повреждали подводные кабели
Капитан-россиянин и боцман-азербайджанец повреждали подводные кабели
13:24 1495
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 964
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1810
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 1858
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1579

ЭТО ВАЖНО

Трамп о потерях России и Украины
Трамп о потерях России и Украины
14:25 469
Трамп: Сделка с Ираном переходит на второй этап
Трамп: Сделка с Ираном переходит на второй этап
14:21 292
У Трампа была «очень хорошая встреча» с Зеленским
У Трампа была «очень хорошая встреча» с Зеленским фото; обновлено 14:04
14:04 870
Атаки на Подмосковье: есть пострадавшие. Пожар на НПЗ в Капотне потушили
Атаки на Подмосковье: есть пострадавшие. Пожар на НПЗ в Капотне потушили видео; обновлено 13:54
13:54 4871
Кремль ответил на предложение Зеленского
Кремль ответил на предложение Зеленского
13:48 1251
Удары дронов по Харькову и Шостке: есть пострадавшие
Удары дронов по Харькову и Шостке: есть пострадавшие фото; обновлено 13:44
13:44 1215
Капитан-россиянин и боцман-азербайджанец повреждали подводные кабели
Капитан-россиянин и боцман-азербайджанец повреждали подводные кабели
13:24 1495
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
Арестовали мэра-кемалиста и его соратников
13:09 964
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
В санкционном списке Евросоюза зарегистрированная в Сумгаите компания
11:59 1810
Решение по Али Керимли
Решение по Али Керимли
12:38 1858
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину?
Троянский конь для Вашингтона: подпишет ли Тегеран мир вопреки Москве и Пекину? haqqın.az беседует с турецким политологом
11:21 1579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться