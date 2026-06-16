Состояние Илона Маска превысило $1,3 трлн

Основной причиной роста стало IPO SpaceX, которое состоялось на прошлой неделе. Акции компании на первых торгах взлетели более чем на 19%, а в понедельник прибавили еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска 15 июня достигло $1,3 трлн, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Маск владеет 4,8 млрд акций SpaceX и опционами еще на 350 млн акций с ценой исполнения $8,40 за штуку, что дает ему долю около 38% в компании. По состоянию на 16 июня 2026 года Forbes оценивает его состояние в $1,29 трлн.

Для сравнения: состояние второго в списке Forbes – сооснователя Google Ларри Пейджа – составляет $301,4 млрд, а основателя Amazon Джеффа Безоса – $255,5 млрд. Таким образом, Маск опережает ближайшего преследователя примерно на $1 трлн.

12 июня SpaceX провела IPO на бирже NASDAQ, привлекла рекордные $85,7 млрд и стала компанией с крупнейшим первичным размещением в истории. В первый день торгов акции компании выросли на 19%. В тот же день состояние Илона Маска превысило $1 трлн, он стал первым триллионером в истории.