Капитан-россиянин и боцман-азербайджанец повреждали подводные кабели

В Финляндии российскому капитану грузового судна предъявили обвинения в повреждении подводных кабелей. В деле фигурируют два моряка — российский капитан судна Fitburg и боцман, гражданин Азербайджана.

Сегодня финская прокуратура сообщила о предъявлении им обвинений в умышленном причинении ущерба и умышленном нарушении работы средств связи при отягчающих обстоятельствах.

Судно Fitburg было остановлено 31 декабря 2025 года. Предполагается, что его якорь повредил два подводных кабеля между Финляндией и Эстонией в акватории Балтийского моря. Грузовое судно, следовавшее из России в Израиль, тащило якорь по морскому дну на протяжении не менее 130 километров.