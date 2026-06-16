Иран заявил об участии Вэнса и Галибафа в подписании меморандума

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф примет участие в подписании меморандума с США 19 июня в Женеве, сообщил заместитель министра иностранных дел исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Пока не известно, будет ли подписание проходить в электронном формате или нет. После подписания начнутся дальнейшие обсуждения. Со стороны США участие принимает (вице-президент США Джей Ди) Вэнс, а со стороны Ирана – Галибаф», - цитирует его агентство Tasnim.

На минувшей неделе официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня.