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Иран оставил Трампа без подарка
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Иран оставил Трампа без подарка

Крупнейший газовый завод мира быстро «оживет» после открытия Ормуза

13:33 580

Катар планирует быстро нарастить производство сжиженного газа на крупнейшем заводе в мире после возобновления безопасного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников, QatarEnergy сообщила покупателям, что ожидает возобновить производство примерно до 50% мощности через месяц после открытия пролива и до 80% в течение двух месяцев.

Остальные мощности, эквивалентные двум производственным линиям, будут полностью восстанавливаться годами из-за повреждений после иранских ракетных ударов в марте.

Катар остановил самый большой в мире LNG-объект в первую неделю войны после иранской атаки. Это привело к отмене поставок и ударило по репутации страны как надежного поставщика. 

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