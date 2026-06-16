Крупнейший газовый завод мира быстро «оживет» после открытия Ормуза

Катар планирует быстро нарастить производство сжиженного газа на крупнейшем заводе в мире после возобновления безопасного прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников, QatarEnergy сообщила покупателям, что ожидает возобновить производство примерно до 50% мощности через месяц после открытия пролива и до 80% в течение двух месяцев.