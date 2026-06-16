У Трампа была «очень хорошая встреча» с Зеленским

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним еще раз позднее. У нас была очень хорошая встреча», - сказал американский лидер на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции и встретится с ним еще раз позднее 16 июня.

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Во вторник, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7, который проходит во французском городе Эвиан. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

Это первая личная встреча между Зеленским и Трампом почти за четыре месяца, поскольку Киев стремится возобновить мирные переговоры с Россией.

После встречи все три президента присоединились к совместной рабочей сессии лидеров «Большой семерки», где одной из главных тем стала война РФ против Украины. Зеленский, Трамп и Макрон вошли в зал заседаний последними, отмечает издание. Подробности встречи не приводятся.

14 июня The Guardian сообщала, что Трамп и Зеленский примут участие в саммите G7, однако их отдельной встречи не запланировано.