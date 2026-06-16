Кремль ответил на предложение Зеленского

Москва не получала от Киева официальных предложений о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G7, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, официальных каналов связи между Россией и Украиной сейчас нет, но Зеленский «всегда может приехать в Москву», если «готов говорить ответственно и серьезно».

Зеленский накануне рассказал, что Украина «передала сообщение» с предложением провести встречу с Путиным на саммите G7 во Франции на этой неделе, однако, по его словам, российская сторона не поддержала эту инициативу. Президент Украины не раз подчеркивал, что готов ко встрече с Путиным в любом формате, но не в Москве.