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Иран оставил Трампа без подарка

Кремль ответил на предложение Зеленского

13:48 1256

Москва не получала от Киева официальных предложений о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G7, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, официальных каналов связи между Россией и Украиной сейчас нет, но Зеленский «всегда может приехать в Москву», если «готов говорить ответственно и серьезно».

Зеленский накануне рассказал, что Украина «передала сообщение» с предложением провести встречу с Путиным на саммите G7 во Франции на этой неделе, однако, по его словам, российская сторона не поддержала эту инициативу. Президент Украины не раз подчеркивал, что готов ко встрече с Путиным в любом формате, но не в Москве.

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